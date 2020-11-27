Ученый прокомментировал поимку огромного толстолобика в водах Рязанской ГРЭС

Счастливый рыбак держит в руках тот самый экземпляр. Фото из сообщества vk.com/ribalkaryazan

Завершающийся год продолжает радовать рыбаков поимкой крупных экземпляров. Так, в уловах оказывались крупные сомы, щуки, голавли… Но последний случай уникален: в середине ноября была поймана «летняя» рыба – толстолобик. Масса его составила 17 килограммов. Откуда у нас такие экземпляры, как они появляются, и еще на каких гигантов можно рассчитывать, рассказал кандидат биологических наук Антон Барановский:

- Толстолобик растет очень быстро, за что его и любят в рыбоводных хозяйствах. То, что мы видим в продаже на рынке – это рыбы весом около двух килограммов, в возрасте 3-4 лет. Просто выращивать больше его не имеет смысла – будут проблемы с реализацией. Зато на вольных просторах он может достигать просто гигантских размеров. Чему способствуют условия его питания – он ест в основном фитопланктон, фильтруя воду. При этом он может поедать и другой корм – рачков всяких, червячков, если они ему попадутся. Однако зимой он не питается – привычного корма нет.

- А как же его поймали в середине ноября?

- Если это случилось в теплых водах ГРЭС, то там корм может присутствовать долгое время, а значит, толстолобику есть чем питаться. А раз есть корм, значит, и расти он будет быстрее. И 17 килограммов для него далеко не предел. В таких условиях он может вырасти и до 30 и до 40 килограммов. И даже больше! Тем более, что у рыбы таких размеров естественных врагов уже нет – щука его не заглотит, и даже орел его из воды не поднимет.

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