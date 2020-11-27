Дети войны: первая законодательная инициатива партии "За правду" в Рязоблдуме

Григорий Парсентьев заострил внимание на трех важных вопросах. Фото: Павел АВЕРИН

Руководитель рязанского отделения партии "За правду" Григорий Парсентьев рассказал о работе парторганизации.

- 25 ноября в областную Думу был подан первый законопроект партии "За правду". Это "Дети войны в Рязанской области". Мы за свои слова отвечаем: то, что обещали в предвыборную кампанию, выполняем. Я не просто подал законопроект, который обсуждался с профильным министром - получил одобрение, и с депутатами Облдумы других фракций. Его цель: в законодательном поле региона должно появиться понятие "Дети войны", тогда у правительства области будет возможность отдельной поддержки этой социальной группы.

Отдельно Парсентьев остановился на вопросе экологии, напомнив об организованном партией "За правду" пикете:

- Мы направили запрос в "Росприроднадзор", ответа пока нет - срок по датам еще не вышел. Я, как депутат, на прошедшей неделе отправил запросы в контролирующие организации: кто кого проверял и какие результаты. В Рязань запланирован приезд сертифицированной независимой экологической лаборатории.

Неожиданно для многих политик заявил о том, что под угрозой разрушения находятся 4 памятника зодчества в центре города - Арбитражного суда, Областной думы, Росгвардии и Политеха. Партия "За правду" обратила на это пристальное внимание:

- При сооружении моста на улице Ленина забиваются сваи. Вибрация настолько сильная, что визуально заметно - некоторые исторические здания пострадали.