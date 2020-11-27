Рязанская ГИБДД проведет в выходные масштабный рейд со скрытым патрулированием. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие выходные дни сотрудники рязанской ГИБДД проведут масштабные рейды, сообщает пресс-служба управления. В первую очередь инспекторы будут выявлять пьяных водителей, а также тех, кто грубо нарушают Правила дорожного движения.

Как отметили в ГИБДД, выявлять нарушителей будут как во время стандартного патрулирования, так и с использованием специальных автомобилей скрытого патрулирования.

ВАЖНО!

Если вы стали очевидцем, что пьяный водитель сел за руль, срочно звоните по следующим телефонам: (4912) 29-74-54, 29-74-64 и 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!