Рязанская ГИБДД проведет в выходные масштабный рейд со скрытым патрулированием.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В ближайшие выходные дни сотрудники рязанской ГИБДД проведут масштабные рейды, сообщает пресс-служба управления. В первую очередь инспекторы будут выявлять пьяных водителей, а также тех, кто грубо нарушают Правила дорожного движения.
Как отметили в ГИБДД, выявлять нарушителей будут как во время стандартного патрулирования, так и с использованием специальных автомобилей скрытого патрулирования.
ВАЖНО!
Если вы стали очевидцем, что пьяный водитель сел за руль, срочно звоните по следующим телефонам: (4912) 29-74-54, 29-74-64 и 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!