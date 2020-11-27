«Если не приживутся, заменим»: в Рязани озеленили заснеженную аллею.

На Севастопольской аллее, расположенной на перекрестке улиц Черновицкого и Гоголя, высадили около тысячи деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Речь идет о 921 пузыреплоднике, пяти рябинах и семи шаровидных ивах. Высаживали саженцы, несмотря на выпавший снег.

Пузыреплодник – хороший, плотный кустарник, его без проблем можно кронировать и держать изгородь любой высотности.

— Грунт довольно теплый, порядка 7 градусов, а высадка сейчас очень удобная и благоприятная, — рассказывает эколог питомника декоративных растений «Дендроусадьба» Петр Морозов. — У растений уже полностью закончилась вегетация, они сбросили листву, поэтому нет никаких рисков.

Ива пурпурная растет высотой 1,5-2 метра кустарником, шариком, и не нуждается в стрижке.

Как отметили чиновники, гарантия на высадку – 12 месяцев. Если кустарник не приживется, то его заменят на новый.

Если кустарники не приживутся, их заменят на новые.

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