Приемщики оценили ремонт улицы Рязанской

Пешеходные переходы на улице Рязанской сделали приподнятыми.

В Рязани власти и общественники оценили качество работ на одном из объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт завершился на участке улицы Рязанской протяженностью 1,7 километра.

Дорожное полотно здесь заменили полностью. Администрация города рассказала, что сделано еще:

«Уложен бордюрный камень, отремонтированы съезды, подъездные карманы к остановкам, выполнено устройство тротуаров и ливневых отводов, отрегулирована высота люков инженерных коммуникаций, установлены дорожные знаки и искусственные неровности, нанесена разметка», - перечислила пресс-служба администрации.

Отдельно внимание горожан обращают на пешеходные переходы и новые остановки. Первые в целях большей безопасности сделаны трапециевидными, то есть приподняты над землей, и дополнительно освещены. Остановочных павильонов на обозначенном участке установили шесть штук.

Работы прошли с опережением графика. Претензий к их качеству о приемщиков не возникло.