За сутки коронавирус выявлен в 35 населенных пунктах Рязанской области

Коронавирус продолжает пробираться в новые населенные пункты.

За сутки в 35 населенных пунктах Рязанской области обнаружили 121 случай заболевания коронавирусом. Свежие данные по географии распространения заболевания представила оперативная группа.

Более половины суточного прироста дала Рязань – из 121 случая в областном центре зарегистрировано 64. На втором и третьем местах по приросту оказались Рязанский (плюс девять) и Клепиковский (плюс семь) районы. Первый случай заболевания зафиксирован в деревне Дубняки Рязанского района.

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения только по сравнению с 26 ноября.

- Рязань - 7148 случаев (+64);

- Рязанский район – 578 (+9) (Поляны – 76 (+2), Дядьково – 51 (+1), Заборье – 26 (+1), Подвязье – 26 (+1), Агро-Пустынь – 16 (+1), Турлатово – 13 (+2), Дубняки – 1 (+1);

- Скопин – 447 (+5);

- Ряжск – 350 (+3);

- Касимов – 328 (+2);

- Рыбное – 317 (+2);

- Сасово – 294 (+4);

- Клепиковский район – 244 (+7) (Тума – 107 (+3), Криуша – 34 (+3), Болонь – 7 (+1);

- Скопинский район – 228 (+1) (Князево – 3 (+1);

- Рыбновский район – 208 (+1) (Перекаль – 3 (+1);

- Касимоский район – 201 (+1) (Крутоярский – 15 (+1);

- Михайловский район – 186 (+3) (Октябрьский – 58 (+1), Классон – 7 (+2);

- Михайлов – 153 (+1);

- Александро-Невский – 123 (+1);

- Старожиловский район – 113 (+3) (Истье – 28 (+1), Хрущево – 4 (+2);

- Щацкий район – 91 (+1) (Казачья Слобода – 27 (+1);

- Сасовский район – 87 (+3) (Демушкино – 6 (+2),

- Сараи – 81 (+2);

- Щацк – 79 (+1);

- Спас-Клепики – 78 (+1);

- Пронский район – 69 (+1) (Тырново – 9 (+1);

- Захарово – 58 (+1);

- Путятино – 42 (+1);

- Путятинский район – 42 (+1) (Песочня – 9 (+1);

- Ухоловский район – 25 (+2) (Александровка – 3 (+2);

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