Россельхозбанк расширяет свое присутствие в Рязанской области

Фото: АО «Россельхозбанк».

25 ноября состоялось торжественное открытие нового операционного офиса Рязанского филиала АО «Россельхозбанк». Находится он в самом центре города по адресу: Первомайский проспект, дом 29/2.

Это 22-й по счету офис банка в Рязанской области. Он оснащен современным оборудованием и предоставляет полный комплекс услуг для физических и юридических лиц.

— Знаменательно, что в год 20-летнего юбилея банка Рязанский филиал открывает новый офис, — сказал директор регионального филиала Сергей Синякин. — За 2020 год наш филиал добился значительного прироста показателей деятельности. Объем выданных кредитов за период вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активный рост наблюдается по розничному кредитованию. Кредитный портфель физлиц в этом году превысил 7 млрд рублей, что на 1 млрд больше уровня прошлого года.

Фото: АО «Россельхозбанк».

Клиенты открывшегося офиса могут оформить заявку на кредит, открыть или пополнить вклад, внести платеж по займу, совершить операции с валютой и драгоценными металлами, оплатить услуги ЖКХ, осуществить денежные переводы.

Операционный офис РСХБ открыт в соответствии с новейшими стандартами качества сервиса: удобная зона ожидания, простая и понятная навигация, комфортная офисная мебель. Кроме того, в новом офисе оборудована круглосуточная зона самообслуживания с банкоматом, что позволяет клиентам проводить необходимые финансовые операции в любое удобное время.

— Это очередной шаг, направленный на увеличение доступности финансовых услуг для населения Рязани и области. Мы с уверенностью можем говорить о том, что Россельхозбанк стал еще ближе к своим клиентам! Мы приложим все усилия для того, чтобы уровень сервиса и качество предоставляемых услуг оправдали ожидания жителей города. И чтобы нашим посетителям – как юридическим, так и физическим лицам – было удобно и приятно работать с Россельхозбанком, — добавил Сергей Синякин.

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