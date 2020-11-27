В Рязани вынесли приговор тете выпавшего из окна ребенка

Тетю ребенка, выпавшего из окна Рязани, признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Приговор огласили в Октябрьском районом суде.

Трагедия случилась 24 июня. 28-летняя рязанка открыла окно в комнате и оставила племянника 2018 года рождения одного. Мальчик взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала, и упал с высоты шестого этажа. Вскоре от полученных травм малыш умер в больнице.

Женщина признала вину, раскаялась и активно способствовала расследованию. Благодаря этим смягчающим обстоятельством и отсутствию отягчающих суд посчитал достаточным наказанием ограничение свободы сроком на 1 год с возложением определенных обязанностей.

Приговор пока не вступил в законную силу.