Очередной рекорд по коронавирусу в Рязани: за сутки заразился 121 человек

Работник кладбища во время похорон умерших после заражения коронавирусом. Последние новости по коронавирусу в Рязани на 27 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третьи сутки подряд регион ставит рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. Так, к утру 27 ноября в Рязанской области выявили еще 121 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб правительства.

Напомним, 25 ноября был зафиксирован суточный рекорд в 119 человек, на следующий день – 120.

Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 13 708 человек.

Выздоровели за сутки 247 человек, всего – 11 075. Но самая печальная статистика о смертельных случаях. За минувшие сутки скончались два человека, а всего, с начала пандемии, непосредственно от коронавируса в Рязани умерли уже 87 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!