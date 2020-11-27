Мэрия: Движение троллейбусов в Рязани восстановлено

Движение троллейбусов по Московскому и Первомайскому проспекту восстановлено, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«27 ноября с 07:10 до 08:00 произошло отключение электропитания контактной сети троллейбусов. Специалисты УРТ переключили питание на резервную линию», - говорится в сообщении чиновников.

Напомним, ранним пятничным утром встали ряд троллейбусов. Из-за этого образовалась пробка в районах автовокзала, а также путепровода на пересечении Вокзальной и Первомайского проспекта и в районе площади Победы.

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