Детскую школу искусств в рязанском райцентре открыли после капремонта

Фото со официальной страницы Виталия Попова.

В поселке Александро-Невский открыли детскую школу искусств после капитального ремонта. Работы велись с мая по октябрь и стоили 8,7 млн рублей. Это средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Как сообщил в соцсетях министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, отремонтированы крыша и фасад, заменены оконные блоки, обновлен актовый зал, учебные классы, коридоры, фойе, санитарные комнаты. Замене подверглись системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации и пожарной сигнализации. Территорию около школы искусств облагородили.

Попов отметил, что в 2020 году по программе реконструкции в Рязанской области капитально отремонтировали семь ДШИ.

Фото со официальной страницы Виталия Попова.