МЧС предупредило рязанцев об очередной гололедице и мокром снеге

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы и в течение дня 27 ноября на территории Рязанской области ожидаются гололед, налипание мокрого снега, туман, а на дорогах гололедица.

Специалисты рязанского управления МЧС напоминают о мерах безопасности при гололеде и гололедице:

- подготовьте малоскользящую обувь;

- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву;

- пожилым людям использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами;

- если поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

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