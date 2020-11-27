Скончался начальник цеха одного из крупнейших заводов Рязани Андрей Рунцо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани скоропостижно скончался начальник цеха КИПиА ЗАО «КРЗ» Рунцо Андрей Анатольевич. Руководство и коллектив многоотраслевой производственной компании, а также генеральный директор Евгений Мееревич с глубоким прискорбием восприняли известие о кончине Андрея Анатольевича.

«Многие годы он верно служил интересам компании, был грамотным специалистом в своей области, авторитетным руководителем, честным, порядочным и душевным человеком, хорошим мужем и любящим отцом. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Разделяем безутешную боль постигшего вас горя. Светлая ему память», - говорится в некрологе.

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