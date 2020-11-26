«Единая Россия» проводит в Рязани декаду приемов граждан

Общественная приемная партии "Единая Россия".

С 1 по 10 декабря в региональной общественной приемной партии пройдет декада приемов граждан, приуроченная к 19-летию со дня создания «Единой России».

«Это традиционное мероприятие, которое мы проводим в преддверии дня рождения партии. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, составлен расширенный график: каждый день на вопросы граждан будут отвечать депутаты всех уровней, главы региональных министерств и ведомств, юристы. Все приемы пройдут в дистанционном режиме», – сообщила руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Синица рассказала, что график декады приемов составлен по новому принципу: каждый день будет посвящен определенной тематике.

- Это социально значимые темы, вопросы организации здравоохранения, ЖКХ, дошкольного и школьного образования, трудового права и другие. Также запланирован день приема по обращениям представителей старшего поколения, – уточнила Елена Синица.

Записаться на прием можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23. Сотрудник региональной общественной приемной партии «Единая Россия» зафиксирует контактные данные и передаст их депутату, министру или специалисту ведомства, в зависимости от того, чью консультацию хочет получить заявитель. В запланированное время приема с ним свяжутся по телефону, видеосвязи или в любом другом удобном формате.

Дистанционные приемы также пройдут в местных общественных приемных во всех районах Рязанской области.

В графике возможны изменения. Уточнить информацию можно по телефонам региональной общественной приемной партии

График декады приемов граждан, приуроченной к 19-летию со дня создания «Единой России»