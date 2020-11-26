В больницах Рязани прибавилось больных с COVID-19

По состоянию на 18.30 26 ноября (четверг) в рязанских больницах находятся 457 пациентов с COVID-19, в том числе двое детей. Сутками ранее их было – 449 человек.

Из 457 заболевших состояние 72 человек врачи оценивают, как удовлетворительное. 340 пациентов находятся в средней степени тяжести. Тяжелых больных – 45 человек, из них 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее помощь аппаратов ИВЛ требовалась 20 пациентам.

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