Лучшие пиарщики Рязани рассказали о своих принципах и идеях

Лидия Родина (Росгвардия) рассказала о своем опыте работы со СМИ.

26 ноября в Рязанском государственном университете имени С.А.Есенина в рамках форума «Реклама и PR: пространство современной коммуникации» рязанские предприятия и организации поделились со студенчеством и друг с другом мастерством взаимодействия с общественностью. Выступали победители ежегодной премии «Лучшая работа со СМИ», организованной газетой «Комсомольская правда». Напомним, что каждый год по результатам опроса 40 медиаэкспертов (журналистов, редакторов, директоров СМИ), определяются самые «общительные», информационно открытые предприятия и организации в Рязани. Среди победителей, выступивших на форуме, представители Прокуратуры и Росгвардии, которые поделились принципами успешной работы с общественностью:

- Нет плохих журналистов, есть неправильно выстроенное общение с ними, - отметила представительница пресс-службы регионального управления Росгвардии Лидия Родина.

Бизнес на PR-форуме был представлен ГК «Единство» и ПАО «Прио-Внешторгбанк». Именно эти предприятия, наряду с РНПК, региональное медиасообщество признало лучшими в работе с общественностью в 2019 году. Самые обходительные, открытые и достоверные. Как и Росгвардии, Прокуратуре, Следственному комитету, этим предприятиям удалось максимально расположить к себе региональные СМИ, а значит и стоящую за ними миллионную аудиторию рязанцев. Интересны были секреты такого результата, в частности природы успешных идей:

- Если идея интересна не только тебе одному, значит она уже чего-то стоит. В каждой идее изначально заложен потенциал развития, но его невозможно предсказать. Вы запускаете идею, а дальше она начинает жить сама по себе и может привести к такому успеху, на который вы даже не надеялись, - поделился заместитель председателя Правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов.

Наряду с особенностями, спецификой работы, лучшие службы внешних коммуникаций Рязани, как оказалось, многое роднит. Во-первых, это определенная жертвенность, когда работа распространяется на личное время пиарщиков и рекламистов. Во-вторых, это практически круглосуточная доступность для СМИ. В-третьих, это комфортная журналистам (а значит и читателям, слушателям, зрителям) подача информации. В-четвертых, это творчество нон-стоп, когда в жизнь реализуются все новые и новые идеи, формы работы с общественностью.

Организаторы первого PR-форума – Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина и рязанский выпуск газеты «Комсомольская правда», проанонсировали ежегодную в будущем периодичность мероприятия и пообещали провести следующий форум в октябре 2021 года. Планируется, что на нем выступят уже новые победители премии «Лучшая работа со СМИ», итоги которой за 2020 год будут подведены рязанской «Комсомолкой» в конце декабря.