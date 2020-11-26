Главой рязанского отделения «Единой Россия» стал Николай Любимов

Николай Любимов.

26 ноября на XXXII конференции «Единой России» была проведена ротация руководящего состава регионального отделения – избран секретарь, обновлен состав президиума и регионального политсовета. Хорошую работу однопартийцев в Рязани отметил приехавший из Москвы депутат Госдумы, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.

– Рязанское отделение партии – одно из самых сильных среди регионов Центральной России, и это доказали прошедшие в сентябре выборы, – подчеркнул он. – Партия получила на них 48% голосов избирателей и победила в 18 одномандатных округах из 20.

Член Генерального совета партии Аркадий Фомин рассказал о работе рязанских единороссов, которая проводилась на протяжении 12 лет – именно столько он возглавлял рязанское отделение «Единой России». За это время прошло более 20 избирательных кампаний всех уровней. Он вспомнил, как единство и слаженная работа помогли победить в борьбе с экономическими кризисами, лесными пожарами, пандемией коронавируса.

– Всегда члены партии были с людьми, отстаивали их права, защищали их интересы, – рассказал Аркадий Фомин и попросил поддержать члена Высшего совета партии, губернатора Рязанской области Николая Любимова в качестве кандидата на должность нового секретаря и отметил, что на посту главы региона он доказывает, что «Единая Россия» – партия реальных дел.

Выборы проводились посредством тайного голосования и на альтернативной основе: конкуренцию губернатору составил лидер единороссов города Скопина Владимир Строганов. Подавляющее большинство голосов было отдано за кандидатуру Николая Любимова.

– Я благодарен партии за то, что она с самого начала всегда поддерживала меня в моей работе, – признался губернатор. – Мы правящая партия, партия большинства. Хотя конструктивная оппозиция тоже важна, потому что указывает на имеющиеся недостатки, именно мы несём ответственность за положение в регионе.

Поблагодарив однопартийцев за доверие, он призвал их вместе делать Рязанскую область лучше.