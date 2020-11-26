На касимовский завод цветных металлов нагрянули люди в масках и с автоматами

Оперативная фотосъемка.

В четверг, 26 ноября, в соответствии с планом проведения антитеррористических учений, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета, оперативный штаб в Рязанской области провел командно-штабное учение.

По легенде, на территорию предприятия по выпуску драгоценных металлов «Приокский завод цветных металлов» в Касимове въехал автомобиль с вооруженными людьми. Они захватили заложников и потребовали от губернатора выполнить ряд политических и экономических требований. Переговоры не дали положительного итога. В результате боевого вмешательства преступников нейтрализовали.

Учения продемонстрировали готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций. Одной из главных целей, поставленных перед проведением мероприятия, была отработка взаимодействия силовых структур при проведении контртеррористической операции на промышленном объекте.