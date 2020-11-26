В ОКБ началась вакцинация от коронавируса

Областная клиническая больница в Рязани получила препараты для прививки от COVID-19. Первыми возможность вакцинироваться получили медицинские работники. Уже воспользовались ею 18 человек, еще до шести очередь дойдет в ближайшее время.

Всего в распоряжении ОКБ оказалось 48 доз. Таким образом, каждому человеку полагаются две дозы.

«Прививку делают в два этапа, между которыми должно пройти три недели», - пояснили в минздраве.

Препарат хранят при температуре -18 градусов. Также он требователен к условиям транспортировки, и таким условиями ОКБ обладает.

Отмечается, что вакцину вводят только людям, еще не столкнувшимся с заболеванием, - без антител в крови.