Мэрия: С 27 ноября в автобусы и троллейбусы Рязани без масок пускать не будут.

С 27 ноября в автобусы и троллейбусы Рязани не будут пускать пассажиров без масок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Без масок пассажиров в рязанский транспорт пускать не будут.

Как отметили чиновники, в четверг, 26 ноября, на остановках прошли рейды с участием сотрудников МУП «УРТ», чтобы напомнить рязанцам о необходимости соблюдения масочного режима, а также выявить нарушителей среди водителей и кондукторов.

Напомним, ранее два высокопоставленных рязанских чиновника – зампреды правительства Евгений Беленецкий и Дмитрий Филиппов вместе полицейскими участвовали в рейде по соблюдению масочного режима.

Несколько групп работали на вокзалах и автовокзалах Рязани, а также остановках общественного транспорта (читать подробнее).

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