ТРЦ «Премьер» вернулся к работе после эвакуации здания

Днем 26 ноября в Рязани эвакуировали сотрудников и посетителей ТРЦ «Премьер». Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

Позже в УМВД России по Рязанской области сообщили, что причиной эвакуации стал оставленный пакет. Никаких предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, специалисты-взрывотехники не обнаружили.

Спустя час-полтора все сотрудники торгово-развлекательного центра вернулись к работе.

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