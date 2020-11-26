ТРЦ «Премьер» вернулся к работе после эвакуации здания

Днем 26 ноября в Рязани эвакуировали сотрудников и посетителей ТРЦ «Премьер». Соответствующая информация появилась в социальных сетях.
Позже в УМВД России по Рязанской области сообщили, что причиной эвакуации стал оставленный пакет. Никаких предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, специалисты-взрывотехники не обнаружили.
Спустя час-полтора все сотрудники торгово-развлекательного центра вернулись к работе.
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