Рязанский врач рассказала, как правильно формировать автоаптечку

Автомобилисты могут самостоятельно доукомплектовывать аптечку, добавляя необходимые препараты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранения РФ утвердило требования к комплектации автомобильной аптечки. С 1 января 2021 года добавится ряд позиций, необходимых водителям в поездке. Так, в состав аптечки обязательно должны входить две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары перчаток, маска для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые медицинские стерильные салфетки, лейкопластырь.

Важно то, что теперь автомобилисты могут самостоятельно доукомплектовывать аптечку, добавляя необходимые препараты.

— При формировании аптечки водители должны учитывать индивидуальные особенности состояния здоровья: как своего, так и пассажиров, — рассказывает врач-терапевт рязанской поликлиники №10 Светлана Хинкевич. — Дополнить перечень препаратов лучше с учетом имеющихся заболеваний. Если существуют проблемы с сердцем, то упор надо сделать на лекарства от сердечно-сосудистых патологий. Если есть другие хронические заболевания, к примеру, сахарный диабет, то всегда следует иметь под рукой препараты, минимизирующие риск развития гипогликемии. Если человек страдает аллергией, то в постоянном доступе необходимы антигистаминные препараты.

Кроме того, по словам врача, автоаптечку можно дополнить препаратами, снимающими острую боль, на случай отравления – абсорбентами. А также, учитывая эпидемиологическую ситуацию, у водителя всегда должен быть с собой антисептик.

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