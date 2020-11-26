На улице Зубковой в Рязани теперь не полихачишь

На участке улицы Зубковой между домами 25 и 17 у многих автомобилистов часто возникало желание проехать «с ветерком» - благо прямая четырехполосная дорога способствовала этому. Остужала пыл некоторых лихачей камера видеофиксации превышения скорости. Но не всех. Теперь решили пойти дальше.

25 ноября около пешеходного перехода напротив дома 22б установили знаки ограничения скорости – сначала до 40, а затем до 20 километров в час. А сегодня, 26 ноября, по сообщению администрации города Рязани, там будут установлены искусственные неровности, проще говоря, «лежачие полицейские». Тут уже хочешь не хочешь, а скорость снизишь.

Кстати, установка «лежачих полицейских» рядом с камерами видеофиксации превышения скорости уже практиковалась в Рязани – на Куйбышевском шоссе в районе остановки «Автоцентр», но в последствии от нее отказались из-за постоянных пробок, возникавших в дневное время.