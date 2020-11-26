Торговцам на ярмарке выходного дня в Рязани досталось от ревизоров

Фото: rsnadzor.ru

Россельхознадзор рассказал о результатах рейда на ярмарку выходного дня в Рязани, которая проходила 21 ноября возле КДЦ «Октябрь» на улице Новоселов. Досталось в итоге предпринимателям, торговавшим молочной продукцией и тушками кур. На товар отсутствовала ветеринарная сопроводительная документация, подтверждающая его качество и безопасность.

«По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях, выдано 2 предписания на утилизацию недоброкачественной продукции», - отчитался Россельхознадзор.

Также в ведомстве заверили, что будут продолжать рейды на ярмарках выходного дня.