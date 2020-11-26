В Рязани введут персональную ответственность за уборку улиц и дорог от снега

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров предложил ввести карту персональной ответственности за уборку всей территории Рязани, сообщает пресс-служба мэрии. По информации властей, в настоящее время в титульные списки Дирекции благоустройства входят улицы, по которым движется городской пассажирский транспорт, а также центральные магистрали и тротуары.

Как отметили чиновники, территории, прилегающие к многоквартирным домам, находятся в зоне ответственности управляющих компаний. Все они отвечают за свои участки. А в частном секторе и отдаленных районах грейдируют и обрабатывают дороги подрядные организации.

Всех их назначат ответственными за уборку и посыпку не только своих участков, но и прилегающих зеленых зон, дорожек, проездов. В спальных микрорайонах контроль за работой подрядчиков ляжет на активистов ТОС.

— Качество уборки улиц Рязани во многом зависит от синхронности действий всех служб и предприятий, а также поддержке общественности, — отметил Бурмистров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!