В Рязанской области два рекорда: по заболевшим COVID-19 и выздоровевшим

Второй день подряд Рязанская область достигает максимума по приросты заболевших COVID-19. Актуальные на 26 ноября данные опубликовал федеральный оперштаб.

За сутки положительными в регионе оказались 120 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии заболевание обнаружили у 13587 человек.

Также поступила информация о 234 выздоровевших. И это тоже суточный рекорд за все время, пока ведется «ковидная» статистика.

К сожалению, увеличилось и число летальных исходов. По результатам экспертиз медики констатировали смерть вследствие коронавирусной инфекции еще одного человека, который, если верить официальной статистике, стал 85-й жертвой пандемии в Рязанской области.