Молодой житель Рязанской области погиб на трассе М5

Фото: УМВД по Рязанской области.

На трассе М5 «Урал» возле Рыбного (172 километр) в ночь на 26 ноября случилось несчастье. Погиб 21-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, молодой человек оказался на проезжей части перед грузовой «Газелью», управлял которой 35-летний рязанец. В тот момент было примерно 01:37.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

За предыдущие сутки, 26 ноября, смертей на дорогах Рязанской области не было. В двух ДТП с пострадавшими травмы получили шесть человек.