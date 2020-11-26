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Происшествия

Молодой житель Рязанской области погиб на трассе М5

Возле Рыбного он попал под «Газель»
Источник:kp.ru
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Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

На трассе М5 «Урал» возле Рыбного (172 километр) в ночь на 26 ноября случилось несчастье. Погиб 21-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, молодой человек оказался на проезжей части перед грузовой «Газелью», управлял которой 35-летний рязанец. В тот момент было примерно 01:37.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

За предыдущие сутки, 26 ноября, смертей на дорогах Рязанской области не было. В двух ДТП с пострадавшими травмы получили шесть человек.

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