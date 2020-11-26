«Единая Россия»: Потребность в отдельном законе о самозанятых очевидна

Потребность в отдельном законе о самозанятых очевидна – сейчас эта категория работников описана только в налоговом законодательстве, а их статус, права, возможности и гарантии не закреплены никак. Из-за этого механизм все чаще используют работодатели в отношении наемных сотрудников, чтобы платить меньше налогов, отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе обсуждения мер по развитию социально-трудового законодательства, которое партия провела 24 ноября.

«Выгода очевидна: не надо платить подоходный налог, вносить платежи во внебюджетные социальные фонды, предоставлять социальные гарантии. При этом, сокращая издержки, работодатели обещают сотрудникам более высокую зарплату. И зачастую люди соглашаются, не отдавая себе отчет в том, что сами лишают себя социальных гарантий», – пояснил Дмитрий Медведев.

Председатель партии добавил, что такая практика стала особенно популярна в связи с переводами сотрудников на «удаленку».

«В этом законе нужно четко разграничить самозанятых и наемных работников, в том числе дистанционных, чтобы не было подобных злоупотреблений. Предлагаю проработать эту идею со всеми участниками трудового партнерства», – заключил Дмитрий Медведев.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, в этом направлении у партии уже есть наработки.

Руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова сообщила, что в регионе специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» был введен с 1 июля 2020 года.

«Такая категория работников, как самозанятые, в настоящее время обозначена только в налоговом законодательстве, – сказала Татьяна Панфилова. – Между тем для них нигде четко не прописаны права и гарантии. Новый закон исправит эту ситуацию»,

По словам депутата регионального заксобрания, как только законопроект будет подготовлен, пройдет его общественное обсуждение.

«В зависимости от эпидемиологической обстановки мы продумаем формат обсуждения – очный или заочный. Нам важно выслушать мнение самозанятых, которые каждый день сталкиваются с этим вопросом: какие сложности возникают, в чем нужна помощь государства, какие нормы необходимо прописать в законе», – подчеркнула Татьяна Панфилова.

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