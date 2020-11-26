Власти установили новые сроки итогового сочинения учеников 11-х классов. Фото: Алексей ФОКИН

В Рязани установили новое расписание для итогового сочинения в 2020-2021 учебном году, сообщает региональный минобр.

Согласно приказу, основной срок для написания итогового сочинения или изложения (для учеников-инвалидов – Ред) - 5 апреля 2021 года. Кроме того, чиновники установили и дополнительные сроки – 21 апреля и 5 мая 2021 года.

«Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение «незачет», либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине», - говорится в сообщении. Правда, последний момент нужно будет подтвердить документом.

Напомним, если выпускник успешно написал сочинение, то это прямой допуск к государственной итоговой аттестации.

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