Детские выплаты рязанцам продлили автоматически

Минсоцзащиты Рязанской области объявило об автоматическом продлении сроков предоставления ряда детских выплат. Это означает, что родителям не придется обновлять сведения о доходах и сведения из образовательных организаций.

До 31 марта 2021 года продлеваются:

- ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей;

- ежемесячное пособие на ребенка;

- отдельные меры социальной поддержки многодетным семьям.

«Получатели указанных видов выплат предоставляют соответствующие документы в срок до 30 июня 2021 года», - добавили в министерстве.

За дополнительной информацией рязанцам советуют обращаться по единому социальному телефону: 8 (4912) 513-600, а также по телефонам местных подразделений управления соцзащиты.