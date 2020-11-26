МХК "Рязань" выдал беспроигрышную серию из 13 игр

Волонцевич принимает поздравления. Фото: сайт МХК "Полет" (Рыбинск).

Очередной матч Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) рязанский клуб проводил в Рыбинске против местного "Полета", который, извините за каламбур, на домашнем льду оказался в пролете. "Рязань-ВДВ" победив, выдал тем самым беспроигрышную серию из 13 матчей.

В первом периоде зрители уже увидели три гола. Даниил Вашуков и капитан "десантников" Леон Замбахидзе - 2:0. Артем Гайфуллин сократил отставание хозяев - 1:2. Данила Волонцевич вывел гостей вперед в середине второй трети, а Марк Макаров вновь сделал счет "скользким" 2:3. В третьем периоде Волонцевич оформил дубль, поставив победную точку.

4:2, и 2 декабря "Рязань-ВДВ", занимая вторую строчку в таблице НМХЛ, начинает домашнюю серию игр.

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