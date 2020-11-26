Вечером 25 ноября центр Рязани погрузился во мрак

В центре Рязани наступила тьма. Правда, на некоторое время. Фото: сайт "Вечерняя Рязань".

Вечером 25 ноября в центре Рязани, на площади Ленина, выключилась большая часть уличного освещения. Об этом сообщила "ВР".

Продолжала работать только подсветка Торговых рядов, академии ФСИН, а также фонари на остановках общественного транспорта. А памятник Ильичу в центре площади не освещался вовсе - лишь светом фар проезжающих мимо автомобилей.

Прохожие около получаса фотографировали необычную картинку на свои мобильные телефоны.

А тем временем чиновники обязали собственников квартир снести деревянный дом в центре Рязани. Сделать это они должны до 2034 года. В противном случае, земля и недвижимость перейдут в доход муниципалитета.