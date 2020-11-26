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Мэрия Рязани запустила опрос, чтобы узнать об основных проблемах города

Желающим помочь чиновникам, нужно заполнить специальную анкету на условиях полной анонимности
Источник:kp.ru
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Мэрия Рязани запустила опрос, чтобы узнать об основных проблемах города.

Мэрия Рязани запустила опрос, чтобы узнать об основных проблемах города.

На сайте мэрии Рязани стартовал очередной опрос населения, инициатором которого стало управление экономики и цифрового развития. Чиновники хотят услышать мнение рязанцев, чтобы определиться с основными проблемами и перспективами развития города.

Желающим участвовать в опросе нужно анонимно заполнить небольшую анкету и до 11 декабря отправить на strategiaryazan2030@yandex.ru.

В анкете, в частности, рязанцев просят назвать самые острые городские проблемы, на решении которых необходимо сосредоточить усилия в первую очередь. И предлагают 25 вариантов ответа, выбрать из которых можно только пять. Например:

- наличие рабочих мест, безработица;

- качество жилищно-коммунальных услуг;

- доступность жилья;

- состояние дорог, мостов, развязок;

- доступность медицинских услуг;

- экологическая обстановка;

- коррупция и административные барьеры и другие варианты.

Кроме того, участников опроса просят представить, какой Рязань будет через десять лет. Шесть вариантов уже подготовлены самими чиновниками, но можно вписать и свое мнение.

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