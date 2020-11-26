Мэрия Рязани запустила опрос, чтобы узнать об основных проблемах города.

На сайте мэрии Рязани стартовал очередной опрос населения, инициатором которого стало управление экономики и цифрового развития. Чиновники хотят услышать мнение рязанцев, чтобы определиться с основными проблемами и перспективами развития города.

Желающим участвовать в опросе нужно анонимно заполнить небольшую анкету и до 11 декабря отправить на strategiaryazan2030@yandex.ru.

В анкете, в частности, рязанцев просят назвать самые острые городские проблемы, на решении которых необходимо сосредоточить усилия в первую очередь. И предлагают 25 вариантов ответа, выбрать из которых можно только пять. Например:

- наличие рабочих мест, безработица;

- качество жилищно-коммунальных услуг;

- доступность жилья;

- состояние дорог, мостов, развязок;

- доступность медицинских услуг;

- экологическая обстановка;

- коррупция и административные барьеры и другие варианты.

Кроме того, участников опроса просят представить, какой Рязань будет через десять лет. Шесть вариантов уже подготовлены самими чиновниками, но можно вписать и свое мнение.

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