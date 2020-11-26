Зампреды рязанского правительства проверили, как соблюдается масочный режим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два высокопоставленных рязанских чиновника – зампреды правительства Евгений Беленецкий и Дмитрий Филиппов вместе полицейскими участвовали в рейде по соблюдению масочного режима.

Несколько групп работали на вокзалах и автовокзалах Рязани, а также остановках общественного транспорта. Выяснилось, что подавляющее большинство граждан с пониманием относится к подобным проверкам, но некоторые искренне недоумевают, зачем надевать маски на остановках, если они находятся на открытом пространстве.

— Нужно, чтобы рязанцы помнили, что остановка – это именно общественное место, и по нормативным документам, и по сути, там сложно соблюдать социальную дистанцию, особенно в час пик, — отметила первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова. — Поэтому нужно объяснять нормы и правила, почему важно защищать себя и окружающих. Наша цель не штрафы, а защита граждан. Сегодня, большинство людей прислушивалось и надевало маски.

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Граждане, которые отказываются надевать маски в общественных местах, могут попасть под штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Какая конкретно сумма, будет решать суд.

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