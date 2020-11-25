Число пациентов с коронавирусом в больницах Рязани выросло

Число больных в стационарах растет. Фото: архив "КП".

Мы провели небольшой сравнительный анализ больных с диагнозом "коронавирус", находящихся в рязанских медицинских стационарах. При этом пользовались официальной информацией опергруппы при региональном правительстве.

По состоянию на вечер 25 ноября:

- общее количество пациентов 449 (было 24.11 - 421);

- удовлетворительное состояние - 69 (62);

- средней тяжести - 335 (318);

- в тяжелом состоянии - 45 (41);

- подключены к ИВЛ - 20 (16).

Даже исходя из этих весьма "скромных" цифр областных чиновников, понятно, что волна коронавирусной инфекции не спадает. И не случайно, что сегодня, 25 ноября, зарегистрирован очередной пик заболевших в регионе за сутки - 119 человек.

Выводы делайте сами. А между тем власти считают,. что победить пандемию можно и в том числе эдакими карательными мерами. 25 ноября на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов объявил об очередном рейде в Рязани по соблюдению масочного режима.