Уроженец Скопина Илья Дель снялся в фильме о культовом рок-певце «Цой»

Илья Дель - кадр из фильма. Фото: сайт ИД «Пресса».

В ноябре на экраны вышел фильм Алексея Учителя со всеобъемлющим названием «Цой». Наряду с такими известными актерами, как Евгений Цыганов, Игорь Верник, Паулина Андреева, одну из главных ролей сыграл Илья Дель. Это сын создателей бренда скопинской земли — молодежного театра «Предел» – Ирины и Владимира Делей.

Илья играет Рикошета или Рике. Это реально существовавший человек, панк, электронщик и рэпер из Питера Александр Аксенов, который встречался с женой Цоя Марьяной. Эпатажный, непрерывно пьющий коньяк задира, талантливый, но в то же время весьма галантный, несмотря на весь свой ухарский образ.

Илья рассказал журналистам ИД «Пресса» о том, что вживаясь в роль, он переслушал множество рок-композиций той эпохи, прочитал груду возможные воспоминаний о советских панках.

- В один из съемочных дней в красивейшем месте на берегу реки собрались где-то порядка 150 человек. Каждый занимался своим делом. И вдруг по громкой связи объявили, что у Ильи Деля родилась дочь Аглая. Все как один зааплодировали и стали меня поздравлять. А я стоял и не мог сдержать слез, - поделился личным талантливый актер.