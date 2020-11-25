Александра Нечушкина переизбрали главой администрации Шацкого района

Александр Нечушкин и Анна Рослякова. Фото с личной страницы ВКонтакте.

25 ноября в администрации Шацкого района состоялось очередное заседание районной Думы.

На нем присутствовал, в частности, председатель комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Николай Сокуров. На пост претендовали действующий глава Александр Нечушкин и директор Казачьего центра Анатолий Смагин. В ходе открытого голосования все депутаты единогласно выбрали Нечушкина.

Напомним, что на днях на партийном заседании прекратили полномочия секретари «Единой России» в Милославском, Спасском районах, а также в городе Касимове. Все они написали заявление по собственному желанию.