Рязанская область – в лидерах по доле пенсионеров и инвалидов

В Рязанской области живет почти 330 тысяч людей старше трудоспособного возраста - мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Это 29,7% населения, и по столь неутешительному показателю наш регион занимает третье место в стране после Тульской и Тамбовской областей. Более того, к 2031 году прогнозируется увеличение доли пожилых до 34,3%.

Тревожную статистику озвучил на заседании правительства 25 ноября министр труда и соцзащиты Рязанской области Валерий Емец.

По доле людей с инвалидностью в составе населения Рязанская область, к сожалению, тоже выделяется на фоне большинства регионов: этот показатель составляет 11%, что соответствует пятому месту в России.