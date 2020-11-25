В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего уклониста

Во вторник, 24 ноября, полицейские Советского района Рязани совместно с сотрудниками военкомата и СК России по Рязанской области выявили факт уклонения от прохождения обязательной военной службы. Установлено, что 19-летний молодой человек с 1 мая по 28 октября 2020 года не имел законных оснований для освобождения от воинской службы.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Также пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что в ходе осенней призывной кампании полицейские помогли установить местонахождение 190 призывников.