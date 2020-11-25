Минздрав опроверг слухи о закрытии поликлиники №3, но вопросы у рязанцев остались

Минздрав ответил о работе поликлиники №3, но вопросы у рязанцев остались. Фото: Евгения ГУСЕВА

Чиновники министерства здравоохранения Рязанской области опровергли информацию о закрытии городской детской поликлиники №3, ответив на обращение рязанки на странице губернатора во «ВКонтакте».

Так Дарья Покидова спросила главу региона, почему в микрорайоне Недостоево собираются закрыть поликлинику.

«У нас достаточно большой район, большое количество детей. У нас и так сидит один педиатр. В Приокском, куда хотят нас прикрепить, и так постоянно огромные очереди. У нас же и процедурный кабинет, и массажный кабинет имеются. Почему мы с заболевшими детьми должны ездить в другой район и стоять безумные очереди? Звонили в минздрав, там сказали, что они даже не знают об этом прикреплении и отправляют писать Прилуцкому [министру здравоохранения]», - говорится в обращении.

Но в минздраве заверили, что это не так.

«Указанная информация о закрытии ГБУ РО "Городская детская поликлиника №3" не соответствует действительности. Прием пациентов продолжится в обычном режиме. В случае возникновения вопросов обращайтесь в регистратуру или в администрацию лечебного учреждения. Будьте здоровы».

Тут же в комментарии подписчики заметили, что речь в обращении рязанки шла конкретно о филиале поликлиники в микрорайоне Недостоево, но к настоящему моменту чиновники на это уточнение не ответили.

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