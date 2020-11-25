Госдума подержала большинство поправок, предложенных «Единой Россией»

Фото: РОО "Единая Россия".

24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2021–2023 годы. Депутаты поддержали большинство поправок, внесенных правительством и предложенных «Единой Россией». В нем учтены социальные поправки партии общей стоимостью 30 млрд рублей, 14 из которых будут выделены уже в следующем году.

По словам руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, в первую очередь, это поправки, которые решают вопросы граждан и влияют на качество жизни. «Конечно, это изменения, которые направлены на поддержку наших предприятий, экономики», – заявил он до начала пленарного заседания и напомнил, что поправки, подготовленные партией, в том числе коснутся расширения программы субсидирования авиаперевозок, поддержки села, увеличения финансирования программы формирования комфортной городской среды.

«Никогда так плотно Государственная Дума не работала вместе с правительством. Внесенные поправки – результат этой работы», – отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, парламентарий от Рязанской области Андрей Макаров.

В ходе работы над проектом бюджета профильный комитет рассмотрел около 1000 поправок. Было одобрено 669 поправок (включая текстовые), подавляющую часть из них составили поправки правительства и «Единой России». 164 поправки были рекомендованы к отклонению, часть была снята авторами.

Глава бюджетного комитета напомнил, что при рассмотрении законопроекта в первом чтении был дан ряд поручений по доработке документа.

Андрей Макаров добавил, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на капитальный ремонт и строительство стационаров инфекционного профиля, а также модернизацию лабораторий инфекционных служб. Ко второму чтению были перераспределены средства, предусмотренные на реализацию мероприятий национальных проектов с учетом достижения национальных целей комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«В 2021 году эта сумма почти 650 млрд рублей, в 2022-м – 777 млрд рублей, в 2023-м – более 900 млрд», – сообщил Андрей Макаров.

Также была решена задача по распределению ранее зарезервированных бюджетных ассигнований на модернизацию первичного звена здравоохранения, региональные и социальные доплаты к пенсии, восстановление объемов субвенций бюджетов субъектов.

«Что касается межбюджетных трансфертов, то это реально самые большие суммы, потому что было распределено почти 1,5 трлн рублей только на 2021 год», – рассказал депутат Государственной Думы от Рязанской области.

По его словам, в постановлении Госдумы к третьему чтению проекта бюджета будет поставлена задача заключить соглашения с регионами в соответствующие сроки, чтобы деньги заработали с 1 января.

«Мы ставили перед собой задачи и цели, чтобы в бюджете были отражены направления и задачи, которые обозначил президент нашей страны Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию», – подчеркнул Сергей Неверов.

В окончательном, третьем чтении, проект бюджета планируют принять 26 ноября.

Ко второму чтению бюджета «Единая Россия» совместно с правительством и Минфином подготовила пакет социальных поправок. Около 2 млрд рублей дополнительно по инициативе партии направят на развитие инфраструктуры в городах и селах. Столько же зарезервировано на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. Также партия добилась увеличения на 6,2 млрд рублей программы по устранению так называемого «цифрового неравенства».

В этом году «Единая Россия» принимала участие в работе над бюджетом еще до его «нулевого» чтения. В документ вошли предложения, основанные на результатах реализации партийных проектов. Федеральный бюджет на две трети является социальным и обеспечивает гарантии государства перед людьми.

На правах рекламы.