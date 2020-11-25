В Рязани пройдет тренировочный сбор юношеской сборной страны по самбо

Андрей Родионов возглавит сборы юношеской национальной команды. Фото: сайт Федерации самбо России.

Старший тренер юношеской сборной России по самбо, заслуженный мастер спорта Андрей Родионов (Москва) проведет в Рязани с 26 ноября по 9 декабря учебно-тренировочный сбор национальной команды. Базой тренировок станет СШОР "Родной край-спорт".

Несмотря на то, что сборы проходят в Рязани на данный момент местные самбисты к тренировкам не привлекаются. Об этом "Комсомолке" сообщил тренер, мастер спорта международного класса Сергей Серегин.

Но это не говорит о низком уровне юных самбистов Рязани. Так, на проходящем сейчас первенстве ЦФО два воспитанника спортивной школы "Родной край-Спорт" в весовой категории до 88 кг разделили III место. Это Григорьев Артем и Семушкин Дмитрий. Стоит отметить, что Дмитрий заработал путевку на первенство России по самбо.

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