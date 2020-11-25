Голкипер рязанцев Данил Шалойко отразил 37 бросков в створ ворот. Фото: пресс-служба ХК "Локомотив" (Ярославль).
МХК "Рязань-ВДВ" одержал двенадцатую (!) победу подряд. В очередном матче Национальной молодежной хоккейной лиги подопечные Алексея Храмцова играли в Ярославле с "Локо-юниор".
Болельщикам со стажем не надо рассказывать, насколько сильна ярославская хоккейная школа. Тем ценнее победа юных "десантников", пусть и с минимальным перевесом 1:0. Степень упорного противостояния соперников констатирует тот факт, что единственную заброшенную шайбу зрители увидели только в середине третьего периода. При реализации большинства Никита Дорофеев с передачи Данилы Глухих распечатал ворота Егора Горшкова.
МХК "Рязань-ВДВ" следующий матч проведет сегодня, 25 ноября, в Рыбинске против "Полета". Отметим, что сейчас рязанская дружина занимает второе место табели о рангах НМХЛ.
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