Умерла глава поселения в Кораблинском районе Алефтина Бойкова

Алефтина Бойкова.

В Рязанской области ушла из жизни глава Бобровинского сельского поселения Кораблинского района Алефтина Бойкова. Печальную новость на личной странице в соцсетях сообщила региональный министр по делам территорий Жанна Фомина.

«Алефтина Анатольевна была талантливым и справедливым руководителем, профессионалом своего дела. Она навсегда останется в нашей памяти глубоко порядочным человеком, не равнодушным к проблемам и заботам своих земляков», - написала Фомина.

Министр добавила, что Алефтина Анатольевна пользовалась большим уважением и любовью среди знавших ее людей, и выразила соболезнования ее родным и близким.