В Рязанской области задержали трех человек, объявленных в федеральный розыск

За сутки в Рязанской области полицейские задержали троих человек, которые находились в федеральном розыске. Все они скрывались от суда и следствия.

Так в Рязани инспекторы ДПС задержали 29-летнего местного жителя, против которого возбудили уголовное дело за грабеж, а в Касимовском районе – 60-летнего мужчину, подозреваемого в краже.

Еще одно задержание произошло в Сасове. В руки полиции попался 52-летний местный житель. Обвиняют его в угрозе убийством.

«Полицейские передали задержанных инициаторам розыска. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», - сообщает УМВД России по Рязанской области.

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