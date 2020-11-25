Площадку под аварийным домом на улице Колхозной выставили на конкурс

Одно из помещений аварийного дома на улице Колхозной.

В Рязани администрация пытается пригласить инвестора на площадку перспективной застройки в границах улиц Есенина, Маяковского и Колхозная. Это участок площадью 1,2 гектара, на котором располагается проблемный дом №8 по улице Колхозной.

Дом подлежит сносу, но не включен в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Такую ситуацию городские чиновники создали собственноручно, долгое время не признавая дом аварийным, несмотря на экспертные заключения и судебные решения 2015-2016 годов.

Теперь людей пытаются переселить в маневренный фонд. А власти тем временем объявили конкурс на разработку «проекта инвестиционно-привлекательной застройки». Его итоги подведут в апреле 2021 года. Конечная цель – заключить договор о развитии застроенной территории с инвестором через аукцион. При этом два предыдущих аукциона (2011 и 2013 годов) не состоялись из-за отсутствия участников.

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