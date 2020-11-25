В Кораблине открыли службу выдачи средств реабилитации

В Кораблинском комплексном центре социального обслуживания населения открылась служба выдачи средств реабилитации. Он призван облегчить повседневную жизнь людям с ограниченными возможностями в 32 населенных пунктах района, сообщает минсоцзащиты Рязанской области.

«Средства реабилитации предоставляются бесплатно на срок до одного года», - отметили в министерстве.

В «арсенале» службы есть кресла-коляски, трости опорные, костыли, ходунки, противопролежневые подушки и матрацы, функциональные кровати и другие приспособления. Всего - 14 наименований.

По Рязанской области в рамках системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами создано 17 служб выдачи средств реабилитации.