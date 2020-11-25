В Рязанской области определили размер взноса на капремонт на 2021 год

Взносы на капремонт в 2021 году, похоже, не изменятся.

Правительство Рязанской области определилось размером взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2021 году. Проект постановления опубликован на сайте кабинета министров.

Если документ будет принят в неизменном виде, то взнос останется прежним, а именно 11,65 рубля за квадратный метр помещения. Такая «такса», напомним, была установлена с 1 января 2019 года, причем тогда она в сравнении с предыдущим периодом выросла разом на 45%.

Останется прежней и оценочная стоимость работ для каждого класса домов.