В ОКБ двум рязанцам пересадили почки

В рязанской ОКБ двум пациентам пересадили почки Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 ноября в рязанской ОКБ двум мужчинам - 29 и 47 лет – сделали операции по пересадке почек. До этого пациенты находились на диализе – искусственном очищении крови. Такую процедуру проводят, когда собственные почки не справляются с этой функцией. Оба мужчины посещали диализ в одну смену и ждали пересадку чуть меньше года.

Операции проходили в ОКБ, где трудятся врачи разных специальностей: трансплантологи, сосудистые хирурги, урологи, нейрохирурги, общие хирурги, анестезиологи-реаниматологи.

— Пересадки, которые мы провели, стали 19-й и 20-й по счету, — рассказывает заведующий отделением урологии и трансплантации ОКБ Дмитрий Карпов. — Могу сказать, что каждая операция по пересадке почки требует большой индивидуальной работы. В каждом из случаев происходили непредсказуемые ситуации, это хирургия.

По результатам работы 2019 года рязанская служба трансплантации вошла в тройку по темпам развития. В настоящее время в листе ожидания по трансплантации почки в Рязанской области состоит 45 человек.

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