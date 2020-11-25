Чиновники обязали собственников квартир снести деревянный дом в центре Рязани

Власти Рязани признали многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Радищева, 31, аварийным и подлежащим сносу. Причина - физический износ в процессе эксплуатации.

Согласно постановлению городской администрации, собственники помещений дома обязаны снести его до 30 сентября 2034 года.

Кроме того, чиновники должны, при наличии законных оснований, предоставить гражданам жилые помещения маневренного фонда.

Если за 14 лет собственники не снесут деревянный дом в центре Рязани, власти города подготовят проект постановления об изъятии земли и объектов недвижимости для муниципальных нужд.

Напомним, ранее в доме Банковского – памятнике регионального значения, обрушилась крыша. Но власти области не проявляют никаких видимых действий для его спасения и сохранения (читать подробнее).

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